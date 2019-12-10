"Не специально": в России признались во лжи против Украины

МН17 / УНИАН

В Российской Федерации впервые признались в распространении фейковых новостей против Украины. Так, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст признал неправдивым сюжет об украинском истребителе, который якобы сбил Boeing-777 рейса MH17 в небе над оккупированным Донбассом.

Речь идет о "сенсационных кадрах", которые обнародовал Первый канал в ноябре 2014 года. Тогда в эфире российского ТВ показали спутниковый снимок, на котором видно, что самолетрейса MH17 атакует "украинский истребитель". Очень быстро это фото признали некачественным фейком.

"Да, мы люди, мы делаем ошибки, но не специально", – заявил Эрнст в комментарии The New Yorker.

В то же время, он отказался признавать отчет о трагедии на Донбассе, который связывает сбитый рейс МН17 с боевиками.

"Вы верите, что нидерландский отчет – это правда, а я верю, что нидерландский отчет непрофессионален", – отметил гендир российского телеканала.

Как ранее сообщал Главред, Нидерланды обвинили Россию в том, что фигурант дела о трагедии рейса МН17 сбежал. Позже СБУ объявила Владимира Цемаха в розыск.