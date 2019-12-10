"Не специально": в России признались во лжи против Украины

Константин Эрнст признал, что фото, на котором якобы украинский истребитель сбивает рейс МН17, является поддельным.
В Российской Федерации впервые признались в распространении фейковых новостей против Украины. Так, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст признал неправдивым сюжет об украинском истребителе, который якобы сбил Boeing-777 рейса MH17 в небе над оккупированным Донбассом.
Речь идет о "сенсационных кадрах", которые обнародовал Первый канал в ноябре 2014 года. Тогда в эфире российского ТВ показали спутниковый снимок, на котором видно, что самолетрейса MH17 атакует "украинский истребитель". Очень быстро это фото признали некачественным фейком.
"Да, мы люди, мы делаем ошибки, но не специально", – заявил Эрнст в комментарии The New Yorker.
В то же время, он отказался признавать отчет о трагедии на Донбассе, который связывает сбитый рейс МН17 с боевиками.
"Вы верите, что нидерландский отчет – это правда, а я верю, что нидерландский отчет непрофессионален", – отметил гендир российского телеканала.
Как ранее сообщал Главред, Нидерланды обвинили Россию в том, что фигурант дела о трагедии рейса МН17 сбежал. Позже СБУ объявила Владимира Цемаха в розыск.
Трагедия рейса МН17: кто такой Владимир Цемах
Цемах Владимир Борисович является бывшим начальником ПВО так называемой Донецкой народной республики, служил в 1-й Славянской бригаде, известен под позывным "Борисыч". По данным сайта "Миротворец", он принимал активное участие в боевых действиях на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований летом-осенью 2014 года. На тот момент он возглавлял подразделение ЗУ-23, сформированное в городе Снежное. Согласно военному билету Цемаха, "министерством обороны ДНР" 23 октября 2014 году ему присвоено звание полковника.
В марте 2015 года Цемаха уволили и направили на учет в военный комиссариат Донецка. Спустя два года, в марте 2017, его назначили "заместителем командира батальона войсковой части 08819". На этой должности Цемах пробыл не долго, его досрочно уволили в запас по возрасту. Стоит отметить, что в текущем году ему исполнилось 58 лет. В то же время, в украинском государственном реестре предприятий и организаций Цемах значился как глава ОСББ "Балабаева-12" в Снежном. Сотрудники спецназа Службы безопасности Украины 27 июня задержали Цемаха в его квартире в Снежном. По словам дочери задержанного Марии, похищение отца связано со сбитым Боингом рейса МН17.
Позже в СМИ появилось видео, на котором Цемах рассказывает, как прятал ракетный комплекс Бук после крушения рейса МН17, когда погибли 283 человека. В свою очередь, Российская Федерация настаивала на освобождении боевика и включила его в своей список на обмен пленными.
5 сентября Цемаха выпустили из-под стражи, что расценивали как подготовку к обмену. Несмотря на просьбы десятков европарламентариев, боевика отправили в РФ в рамках обмена, но он выехал на территорию боевиков "ДНР". 23 сентября 2019 года он пропал из поля зрения украинских правоохранителей.