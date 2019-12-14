Стали известны имена российских головорезов, расчленивших мужчину в Сирии

Россиянин пытался перебить сирийцу шейные позвонки саперной лопаткой / Скриншот

Одним из российских наемников, который участвовал в жестоком убийстве мужчины в Сирии, оказался 34-летний житель Пскова Владимир Б.

В частности, он пытался перебить сирийцу шейные позвонки саперной лопаткой, а также облил бензином подвешенное тело несчастного.

Как пишет Фонтанка, он в 2012-2014 годах он служил по контракту в спецназе, потом отправился в командировку в Дагестан, после чего стал ветераном боевых действий. При этом в той же бригаде где и он служил Дмитрий Уткин, которого называют создателем ЧВК Вагнера.

Владимир Б. получил позывной Сайга. Кроме того, его данные нашли в списке пассажиров, которые регистрировались на рейс Ростов – Дамаск в январе 2017-го.

Как подчеркивается в материале, в расправе участвовали Памир, Чичи, Вова и еще двое сослуживцев – бывший сотрудник МВД из Краснодарского края Станислав Д. и мужчина с позывным Волк.

"В пятом участнике пользователи соцсетей без труда опознали Владислава Апостола – уроженца Молдавии, гражданина России, умершего от ран в результате массированного удара американских ВВС на колонну ЧВК Вагнера в ночь на 8 февраля 2018 года. Апостол использовал позывной Волк, воевал на Донбассе и Сирии, был предметом гордости своей матери. В соцсетях она не скрывала специфику работы Апостола, называя его "солдатом удачи". Она же, через соцсети, подтвердила факт его гибели в Сирии, - добавило издание.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что расчленявший мужчину в Сирии наемник РФ участвует в патриотическом воспитании детей.