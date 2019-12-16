  1. Главная
  3. Мир

Убийство оппозиционеров в Беларуси: экс-боец МВД сделал ошеломляющее признание

16 декабря 2019, 22:33

Экс-боец СОВРа Гаравский признался в убийстве оппозиционных политиков в Беларуси.

Юрий Гаравский, который называет себя бывшим бойцом белорусского СОБРа, сообщил интервью DW, как были похищены и убиты оппозиционные политики, добивавшиеся отставки президента Беларуси Александра Лукашенко.

Отметим, весной и осенью 1999 года в Минске исчезли экс-глава МВД Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. Гаравский утверждает, что их похитили и убили бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Беларуси. В их числе был и сам Юрий Гаравский.

По его словам, приказ о задержании бойцам отдавал создатель СОБРа подполковник Дмитрий Павличенко. Он же, как заявляет Гаравский, и застрелил политиков и бизнесмена.

Бывший собровец убежден, что об этих убийствах знали высшие должностные лица Беларуси - тогдашние глава МВД Юрий Сиваков и секретарь Совета безопасности Виктор Шейман. Гаравский считает, что в курсе был и президент Лукашенко, но утверждать это не берется.

"Все приказы отдавались в устной форме. Никаких письменных подтверждений, видеозаписей, протоколов - ничего такого нет", - говорит Гаравский.

Признания Юрия Гаравского совпадают с выводами спецдокладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христоса Пургуридеса, который в 2004 году расследовал исчезновения белорусских оппозиционеров. СОБР он называет "эскадроном смерти под руководством Павличенко". "Не может быть, чтобы эти похищения и убийства произошли без согласия - мягко выражаясь - очень-очень высокопоставленных чиновников. Когда я это говорю, я думаю о президенте Беларуси", - подчеркнул Пургуридес в интервью DW.

Читайте также"Я не пацан!" Лукашенко резко ответил на предложение России по интеграции

Заявления бывшего бойца СОБРа способны дать новый импульс выяснению обстоятельств предположительно заказных убийств 20-летней давности. В этом уверена немецкий политик из партии "Союз-90"/"зеленые" Маргарете Баузе (Margarete Bause), член комитета бундестага по правам человека. "Нельзя забывать, что серьезные обвинения в том, что президент Лукашенко лично был вовлечен в эти преступления, до сих пор не сняты. Правительство Германии и ЕС не имеют права прекращать требовать разъяснений. Они должны делать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответу", - заявила Маргарете Баузе DW.

Юрий Гаравский бежал из Беларуси в октябре 2018 года, опасаясь преследований. Сейчас 41-летний белорус находится в одной из европейских стран, где он попросил убежища. В данный момент его ходатайство находится на стадии рассмотрения. В русскую редакцию DW Гаравский обратился сам в сентябре 2019 года. Он утверждает, что готов рассказать все, что ему известно, под присягой в суде.

При этом в ответах Гаравского на некоторые вопросы DW чувствовалась недосказанность. Так, не до конца ясно, как именно ему удалось бежать из Беларуси, чем он занимался после увольнения из СОБРа. Однако Юрий Гаравский предоставил DW оригиналы и копии документов, подтверждающих его личность и историю. После проверки сообщенных им фактов - насколько это было возможно - и принимая во внимание их значимость, DW решила опубликовать интервью.

Ранее сообщалось, экс-лидер Беларуси рассказал, что остановит войну на Донбассе.

Напомним, Лукашенко и Путину "сделали темную" на встрече в Сочи.

Сейчас вы просматриваете новость «Убийство оппозиционеров в Беларуси: экс-боец МВД сделал ошеломляющее признание». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:49
Экспертиза в деле Шеремета не могла идентифицировать Кузьменко – СМИ
22:36
Зозуля и Райо Вальекано - история конфликта и причем тут Россия
22:33
Убийство оппозиционеров в Беларуси: экс-боец МВД сделал ошеломляющее признание
22:22
"Военная агрессия? Нам пох*й": Сеть взорвала антиреклама Apple из-за Крыма Видео
22:11
Покроактриса сверкнула ухоженными попой и грудью на фото Фото
21:52
Новый глава Института нацпамяти озвучил позицию по польским захоронениям
21:37
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: "революция" в любви и чреда неудач
21:30
Сериал Відморожений: 1, 2, 3, 4 серия смотреть онлайн 16-12-2019 Видео
21:22
Yuna 2020: полный список номинантов
21:16
"Страшный сон": Кулеба рассказал о состоянии своих детей после жуткого ДТП
21:14
В центре Киева готовят новые акции протеста: чего хотят митингующие
21:14
Суд закрыл дело по законам "16 января" и экс-регионалу Ефремову
20:55
"Бумажка" - беда": в ГМС рассказали о революционном решении
20:46
Вхід заборонено: пассажиры столкнулись с жуткими неудобствами в метро Киева
20:38
У Вакарчука придумали собственный план деоккупации Донбасса
20:06
День Варвары 2019 – что делать и как молиться о счастливом браке Видео
20:00
Легализация игорного бизнеса: что предлагают нардепы
20:00
"Этого делать нельзя": генерал предупредил Зеленского о новом Приднестровье
19:54
Министр культуры пояснил увольнение Марины Порошенко из культурного фонда
19:41
"Ты что творишь?": Тина Кароль завела пикантным снимком
19:34
Убийство Шеремета: адвокат подозреваемой Дугарь сделал ошеломляющее заявление
19:21
Милованов и Малюська поставили на место Мосийчука после заявления об их отставке Видео
19:17
Верховный суд принял важное решение в отношении УПЦ
19:15
"Жму руку!" Зеленский поддержал атакованного фанатами Зозулю
18:38
Избиение депутата от Слуги народа в Суммах инсценировала СБУ
18:35
Путин и Меркель "за спиной" Киева обсудили транзит газа: все подробности
18:32
Алан Бадоев снял эротический клип Палала для Kazka Видео
18:24
Шахтер узнал соперника в плей-офф Лиги Европы - известный тренер прокомментировал результат жеребьевки
18:07
"Гребанный треш": следователь по делу об убийстве Шеремета внезапно ушел в отпуск
18:01
Во Франции рассказали, поедет ли Макрон в Москву на День Победы
17:59
В Киеве найден мертвым пропавший подросток: возможная причина смерти
17:58
Голая победительница Холостяка засветила сочные формы
17:46
"Величайший грех": глава Кипрской церкви жестко распек патриарха Кирилла
17:44
Разработчики законопроекта о легализации игорки попали в ловушку, - президент лотерейного оператора.
17:30
Витаминные салаты: рецепты доступных зимних салатов
17:26
"Ультрас – шл*хи": украинец из испанской команды поддержал Зозулю
17:08
Відморожений: Dzidzio раскрыл секрет съемок нового сериала Видео
17:02
"Попытки уклониться": в "ДНР" взбесились из-за инициативы Зеленского
16:43
Звездные войны 9: в последней части возродят Палпатина
16:37
"Закона нет": Пристайко указал на важный нюанс с "формулой Штайнмайера"
16:32
"Ехай нах*й": Экс-нардеп рассказал о грядущей отставке Милованова и Малюськи
16:10
В Харькове Lanos убил двух пешеходов
16:02
"Идиотический маразм": Брухунова загнобила российское издание Видео
16:00
"Боевики "Л/ДНР" защищают от Зеленского": нардеп от партии Медведчука пофантазировал на ТВ Видео
15:48
"Ментовской беспредел": полиция пришла в квартиру Мухарского из-за наркотиков
15:40
В Киеве "вжарят" морозы: синоптик напугал прогнозом на Рождество
15:32
В Red Hot Chili Peppers вернулся легендарный гитарист Джон Фрушанте
15:30
Прозрачный гонщик стал главным героем клипа Поляковой Видео
15:25
"Вышвырнут в Модор": сбежавший Бабченко заныл из-за депортации из Израиля
15:12
Никаких договоренностей: в Нафтогазе отпровергли соглашение с Газпромом по транзиту
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять