"Это Песков": Лукашенко и Путину "сделали темную" на встрече в Сочи

Александр Лукашенко и Владимир Путин / sputnik.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин в субботу, 7 декабря, провели переговоры. Встреча глав государств не обошлась без конфузов.

После вступительной речи президентов в переговорном зале в резиденции российского лидера Бочаров Ручей в Сочи внезапно пропало электричество. Отмечается, что света не было буквально секунду. Переговоры президентов продолжились сразу после восстановления электроснабжения.

"В здании "закончилось" электричество", - пошутил Путин, передает в Twitter Кремлевский пул РИА.

В свою очередь, Лукашенко в шутку отметил, что виноват спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Как ранее сообщал Главред, российский министр экономического развития Максим Орешкин озвучил подробности переговоров лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.