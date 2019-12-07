Обнародованы подробности переговоров Путина и Лукашенко по интеграции стран

Лукашенко и Путин конструктивно обсудили интеграцию / Фото: Белта

Российский министр экономического развития Максим Орешкин озвучил подробности переговоров лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые 7 декабря длились более пяти часов в резиденции российского лидера Бочаров Ручей в Сочи.

Как цитирует ТАСС слова Орешкина, государствам удалось решить в ходе встречи ряд спорных вопросов.

Уточняется, что наметился позитивный результат по сближению позиций сторон относительно вопросов нефти и газа.

По утверждению министра, были проработаны и такие направления, как регулирование нефтяного рынка, сельское хозяйство, связь и таможня.

"Очень плодотворно поработали", - акцентировал он.

Орешкин подчеркнул, что детальная работа по всем вопросам начнется 9 декабря в понедельник.

Уже известно, что следующая встреча лидеров России и Белоруссии пройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Как ранее сообщалось, Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на интеграцию с РФ, но при равных экономических условиях для предприятий.

Напомним, Лукашенко высказался относительно интеграция России и Беларуси и заявил, что не собирается "сдавать" независимость и суверенитет своей страны.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что президент Лукашенко пытается "выторговать" накануне выборов для своей страны преференции.