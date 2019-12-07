Обнародованы подробности переговоров Путина и Лукашенко по интеграции стран

Лидеры стран проработали направления, по которым намерены сотрудничать.
Российский министр экономического развития Максим Орешкин озвучил подробности переговоров лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые 7 декабря длились более пяти часов в резиденции российского лидера Бочаров Ручей в Сочи.
Как цитирует ТАСС слова Орешкина, государствам удалось решить в ходе встречи ряд спорных вопросов.
Уточняется, что наметился позитивный результат по сближению позиций сторон относительно вопросов нефти и газа.
По утверждению министра, были проработаны и такие направления, как регулирование нефтяного рынка, сельское хозяйство, связь и таможня.
"Очень плодотворно поработали", - акцентировал он.
Орешкин подчеркнул, что детальная работа по всем вопросам начнется 9 декабря в понедельник.
Уже известно, что следующая встреча лидеров России и Белоруссии пройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Как ранее сообщалось, Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на интеграцию с РФ, но при равных экономических условиях для предприятий.
Напомним, Лукашенко высказался относительно интеграция России и Беларуси и заявил, что не собирается "сдавать" независимость и суверенитет своей страны.
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что президент Лукашенко пытается "выторговать" накануне выборов для своей страны преференции.