"Как живется при комендантском часе": украинский журналист поглумился над пропагандистами "ДНР" - видео

Роман Цимбалюк / Facebook журналиста

Роман Цимбалюк, спецкорреспондент агентства УНИАН, вступил в словесную перепалку с пропагандистами группировки террористов "ДНР" - прямо в кулуарах здания, в котором проходит ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.

Соответствующее сообщение и видеозапись опубликовал сам журналист.

"Как Донецк наш украинский в оккупации поживает?" – с явной издевкой в тоне Цимбалюк обратился к пособникам террористов.

"Ваш мы не знаем, наш хорошо. Нам прекрасно и без вас", – неловко попытались огрызнуться они.

Цимбалюк, однако, не остановился, и снова решил поиздеваться над пропагандистами "ДНР" - дескать, как им живется при комендантском часе.

"А как вам убивать людей Донбасса, рушить наши дома, украинские снаряды в нашу сторону летят? Как вам, спокойно спится?" – прямо заистерил один из низ

Напомним, ранее Роман Цимбалюк поставил на место пропагандиста Анатолия Шария. Позднее журналист предрек оккупированным районам Донбасса судьбу разграбленных россиянами украинских военных кораблей.