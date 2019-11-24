"Топить за Рашу из Европы": украинский журналист поставил на место пропагандиста Шария

Роман Цимбалюк / Скриншот

Работающий в России журналист УНИАН Роман Цимбалюк заявил о том, что все его дети, живущие вместе с ним в РФ, являются гражданами Украины.

Таким образом он ответил на пост сбежавшего из Украины пропагандиста Анатолия Шария, в котором он высказался о гастролях Софии Ротару в РФ, при этом упомянув находящегося в РФ Цимбалюка.

"Ротару поедет зарабатывать в Россию. Цымбалюк предпочитает, чтобы сын родился в России и имел право на гражданство. И только пророссийский Шарий до сих пор не едет на день в Москву, хотя безумно хочет походить по Красной площади и поесть в тамошних чудовищно вкусных ресторанах", - написал Шарий в Twitter.

На этот пост ответил Цимбалюк, который подчеркнул в Facebook, что его дети рождаются там, где он живет.

Читайте такжеСенцов сделал Шарию неожиданный подарок со своим автографом"У меня с этим строго. Такой опытный и популярный блогер как ты должен знать, что в РФ гражданство не выдаётся "по праву почвы". Это не США. Открою тебе секрет: все мои дети граждане Украины, автоматически, независимо от места рождения. Не веришь - документы из консульства кину ?

По поводу ресторанов: это не самая козырная страна с точки зрения гастрономии, а на Красную площадь посмотреть приезжай, там скоро ёлку поставят и карусели!

Кстати, место жительства никоим образом не определяет мировозрение человека. Можно топить за Рашу и живя в Европе. Это высший пилотаж", - добавил Цимбалюк.

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Напомним, ранее в полиции рассказали, за что и почему разыскивают Анатолия Шария.