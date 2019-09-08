"Начали исчезать": журналист рассказал о судьбе выданных России заключенных

Освобожденные россияне после приземления в Москве скрылись / Фото: Facebook/andriy.tsaplienko

В Москве в аэропорту Внуково во время приземления самолета с освобожденными Украиной в ходе обмена пленными россиянами на взлетно-посадочную полосу пропустили лишь приближенных, не позволив пройти родственникам заключенных и журналистам.

"На самом деле было очень много журналистов, которые хотели осветить это событие, но их не пустили. Зато пустили только VIP-персон – Скабееву и Киселева. Остальные стояли на улице", - рассказал в комментарии 24 каналу украинский журналист Роман Цимбалюк.

По словам сотрудника СМИ, после того, как освобожденные вышли из аэропорта, они будто испарились, поэтому взять у них какие-то комментарии оказалось невозможно.

"Как только они начали спускаться по трапу на грешную российскую землю, то начали исчезать на бесконечной российской территории. Я поясню, что никакой информации о них нет. Только о Кирилле Вышинском", - заметил журналист.

Цимбалюк подчеркнул, что среди заключенных, помимо Вышинского и Цемаха, были боевики, террористы, шпионы и враги Украины, однако общаться в России с журналистами они, очевидно, не намерены.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовала обмен пленными между Украиной и Россией.

Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рад освобождению режиссера Олега Сенцова в рамках обмена заключенными между Украиной и РФ.

Как ранее сообщалось, специальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер надеется, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией станет толчком для прекращения огня на Донбассе и выполнения Минских соглашений.

Напомним, обмен пленными между Украиной и Россией прокомментировал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.