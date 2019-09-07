Обмен пленными: Макрон надеется на возобновление диалога между Украиной и РФ

Эммануэль Макрон / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рад освобождению режиссера Олега Сенцова в рамках обмена заключенными между Украиной и РФ.

"Я приветствую освобождение режиссера Олега Сенцова. Это произошло в рамках обмена узниками между Россией и Украиной. Мы всегда поддерживали этого человека", - написал он в Twitter.

В то же время Макрон добавил, что обмен удерживаемыми между Украиной и Россией – это "решающий шаг в возобновлении конструктивного диалога".

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"Президент Республики сегодня приветствует обмен пленными между Россией и Украиной. Это решающий шаг в возобновлении конструктивного диалога, который должен быть продолжен в ближайшие недели", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель приветствовала обмен пленными между Украиной и Россией.