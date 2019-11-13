В полиции рассказали, за что и почему разыскивают скандального Шария

Анатолий Шарий / скриншот из видео

Столичные полицейские продолжают розыск скандального видеоблогера Анатолия Шария - по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы МВД Украины. По данным правоохранителей, розыском Шария занимается Соломенское районное управление полиции.

Блогера разыскивают по делу, которое открыто по части 2 статьи 383 (заведомо неправдивое сообщении о преступлении) УК Украины. Ему в заочном порядке избрали меру пресечения в виде содержания под арестом.

Напомним, ранее Шевченковский райсуд Киева отказался инициировать экстрадицию, а также отменил розыск и заочный арест Анатолия Шария. В прокуратуре столицы оперативно сообщили о том, что будут обжаловать такое решение суда.

