"Подарить Ху*лу унитаз на нормандской встрече": журналист предрек Донбассу судьбу разграбленных кораблей

Журналист предрек Донбассу судьбу разграбленных кораблей / Фото: REUTERS

В случае, если Россия внезапно вознамерится деоккупировать Донбасс, то она вернет его Украине в таком же разграбленном состоянии, как и корабли, захваченные в Керченском проливе., убежден украинский журналист Роман Цимбалюк, который ранее рассказал о судьбе выданных России заключенных.

Он обратил внимание на то, что это вполне вписывается в логику действий страны-агрессора.

По словам Цимбалюка, цель России – нанести максимальный ущерб Украине.

"Мы видим, в каком состоянии вернули корабли. И если когда-нибудь Россия пойдет на деоккупацию украинского Донбасса, то, соответственно, в таком же состоянии – с вывернутыми, испорченными, украденными не только унитазами, но и заводами и фабриками – будет на территории, которую мы называем ОРДЛО. Потому что Россия создала так называемые недореспублики, чтобы с одной стороны давить на Украину, а с другой стороны – просто грабить этот регион", – высказался журналист в своем видеоблоге.

Отметим, под видео разразилась дискуссия на тему, зачем России грабить Украину.

"Вот он какой -Таёженный союз , ни трусов , ни унитазов ! А ещё нас туда зовут . Срань !", - пишет Василий Евич.

"Было бы странным получить корабли в сохранности от государства, которое не гнушается воровством чужих территорий", - добавил Николай Богачев.

"Это в крови русских воинов. В Грузии тоже они попались на мародерстве унитазов Да нужно послать инструкцию как им пользоваться", - высказался Всеволод Мономах.

"Русским да не свистнуть что то .....это же национальная традиция !", - подчеркнула Света Кос.

"Мечта россиянина из глубинки - увидеть унитаз и умереть...", - считает Александр Задорожный.

"С кем мы имеем дело? Дикий народ, Орда. Вот и все", - вставил свои пять копеек Владимир Мацина.

"На Нормандской встрече Зелик должен публично подарить Ху*лу унитазЪ !", - высказался некий пользователь Сети.

Читайте также"Захватить судно, России нужен толчок": Сеть взорвалась мемами об украденных унитазахНапомним, в России попытались опровергнуть разграбленное состояние возвращенных в Украину кораблей, топорно смонтировав видео о якобы лживой информации украинских СМИ о воровстве с суден различного реквизита, в том числе, сантехники.

По информации, в ФСБ обнародовали два ролика, где показана передача бронекатеров и буксира украинской стороне.

Авторы статьи утверждают, что российские операторы пытались показать ветхое состояние кораблей, демонстрируя эмблему "Сделано в СССР". Они намекали на устарелость украинского флота, пытаясь заочно объяснить этим отсутствие оборудования на суднах. Однако создатели ролика не учли, что только Яны Капу является советским судном.