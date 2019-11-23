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"Подарить Ху*лу унитаз на нормандской встрече": журналист предрек Донбассу судьбу разграбленных кораблей

23 ноября 2019, 09:37

Журналист убежден, что Россия вернет Украине в таком виде, как и захваченные корабли.

Донбасс
Журналист предрек Донбассу судьбу разграбленных кораблей / Фото: REUTERS

В случае, если Россия внезапно вознамерится деоккупировать Донбасс, то она вернет его Украине в таком же разграбленном состоянии, как и корабли, захваченные в Керченском проливе., убежден украинский журналист Роман Цимбалюк, который ранее рассказал о судьбе выданных России заключенных.

Он обратил внимание на то, что это вполне вписывается в логику действий страны-агрессора.

По словам Цимбалюка, цель России – нанести максимальный ущерб Украине.

"Мы видим, в каком состоянии вернули корабли. И если когда-нибудь Россия пойдет на деоккупацию украинского Донбасса, то, соответственно, в таком же состоянии – с вывернутыми, испорченными, украденными не только унитазами, но и заводами и фабриками – будет на территории, которую мы называем ОРДЛО. Потому что Россия создала так называемые недореспублики, чтобы с одной стороны давить на Украину, а с другой стороны – просто грабить этот регион", – высказался журналист в своем видеоблоге.

Отметим, под видео разразилась дискуссия на тему, зачем России грабить Украину.

"Вот он какой -Таёженный союз , ни трусов , ни унитазов ! А ещё нас туда зовут . Срань !", - пишет Василий Евич.

"Было бы странным получить корабли в сохранности от государства, которое не гнушается воровством чужих территорий", - добавил Николай Богачев.

"Это в крови русских воинов. В Грузии тоже они попались на мародерстве унитазов Да нужно послать инструкцию как им пользоваться", - высказался Всеволод  Мономах.

"Русским да не свистнуть что то .....это же национальная традиция !", - подчеркнула Света Кос.

"Мечта россиянина из глубинки - увидеть унитаз и умереть...", - считает Александр Задорожный.

"С кем мы имеем дело? Дикий народ, Орда. Вот и все", - вставил свои пять копеек Владимир Мацина.

"На Нормандской встрече Зелик должен публично подарить Ху*лу унитазЪ !", - высказался некий пользователь Сети.

Читайте также"Захватить судно, России нужен толчок": Сеть взорвалась мемами об украденных унитазахНапомним, в России попытались опровергнуть разграбленное состояние возвращенных в Украину кораблей, топорно смонтировав видео о якобы лживой информации украинских СМИ о воровстве с суден различного реквизита, в том числе, сантехники.

По информации, в ФСБ обнародовали два ролика, где показана передача бронекатеров и буксира украинской стороне.

Авторы статьи утверждают, что российские операторы пытались показать ветхое состояние кораблей, демонстрируя эмблему "Сделано в СССР". Они намекали на устарелость украинского флота, пытаясь заочно объяснить этим отсутствие оборудования на суднах. Однако создатели ролика не учли, что только Яны Капу является советским судном.

Хуйло унитаз Владимир Путин война на Донбассе деоккупация ОРДЛО Роман Цимбалюк захват кораблей новости Украины
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