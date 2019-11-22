В РФ обвинения в краже унитазов опровергли с помощью монтажа – СМИ

Россияне традиционно оконфузились с воровством на украинских суднах / Фото t.me/V_Zelenskiy_official

В России попытались опровергнуть разграбленное состояние возвращенных в Украину кораблей, топорно смонтировав видео о якобы лживой информации украинских СМИ о воровстве с суден различного реквизита, в том числе, сантехники.

Как сообщает издание The Insider, в ФСБ обнародовали два ролика, где показана передача бронекатеров и буксира украинской стороне.

Авторы статьи утверждают, что российские операторы пытались показать ветхое состояние кораблей, демонстрируя эмблему "Сделано в СССР". Они намекали на устарелость украинского флота, пытаясь заочно объяснить этим отсутствие оборудования на суднах. Однако создатели ролика не учли, что только Яны Капу является советским судном

Читайте такжеВ РФ рассказали, что "свистнули" с возвращенных Украине кораблей"Представители Украины, принимавшие корабли от российской стороны, показаны на палубе одного из бронекатеров. Ни в одном кадре, снятом во внутренних помещениях, нет ни одного человека. Кадры с украинской приемкой и с исправным оборудованием просто смонтированы самым примитивным образом", — говорится в статье.

Журналисты не смогли ответить на вопрос, из какого материала был смонтирован ролик – это свежие кадры или снятые ранее. Однако удивил тот факт, что на время съемки не слышны голоса и на суднах практически отсутствуют люди.

Авторы пришли к выводу, что факты подделки видео очевидны, поэтому его нельзя считать доказательством того, что бронекатера перед передачей не были разукомплектованы.

Как ранее сообщалось, уже несколько дней украинцы и россияне ругаются в соцсетях из-за унитазов, которых не оказалось на кораблях, которые Россия передала Украине.

Напомним, 20 ноября в Украину вернулись захваченные Россией год назад военно-морские суда Никополь, Бердянск и Яны Капу. Мало того, что корабли находятся в ужасном состоянии, так их еще и основательно разграбили.

На судах отсутствует ряд комплектующих и деталей, включая бытовые приборы и сантехнику, исчезло оружие, боеприпасы, документация.