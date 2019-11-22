"Захватить судно, России нужен толчок": Сеть взорвалась мемами об украденных унитазах

Путин Титаник / из соцсетей

Уже несколько дней украинцы и россияне ругаются в соцсетях из-за унитазов, которых не оказалось на кораблях, которые Россия передала Украине.

Как рассказал бывший военный прокурор Анатолий Матиос, 20 ноября военные прокуроры осмотрели и зафиксировали, во что превратились украинские корабли после их захвата Россией.

В частности, оружие и боеприпасы отсутствуют в полном объеме, как и документация. С кораблей исчезло оборудование для радиосвязи, в частности станция космической связи IRIDIUM. Прихватили себе россияне надувную лодку с мотором, блоки аппаратуры распознавания. Не побрезговали захватчики умыкнуть и огнетушители, фонари, аварийный буй, аккумуляторные, батареи, камбузную плиту, унитаз и даже розетки с плафонами.

В то же время российский политик Леонид Гозман в соцсети заявил, что "если ФСБ оправдывается, значит, унитазы, действительно, украли".

"Обидно за державу! Они-то все сгинут, а нам еще много лет краснеть", - отметил Гозман.

При этом Гозман добавил, что Путин не виноват.

"Уверен, что В.В.Путин не отдавал лично приказ украсть унитазы с возвращаемых украинских кораблей", - высказался он.

Добавим, что украденные украинские унитазы уже стали мемом. Одним из самых популярных мемов - Путин а-ля титаник.

Также в Сети шутят, что России нужен толчок.

Кроме того, хохот вызывает у многих мем, что русские вояки не правильно поняли команду "захватить судно".

Напомним, 20 ноября в Украину вернулись захваченные Россией год назад военно-морские суда Никополь, Бердянск и Яны Капу. Мало того, что корабли находятся в ужасном состоянии, так их еще и основательно разграбили.

На судах отсутсвует ряд комплектующих и деталей, включая бытовые приборы и сантехнику, исчезло оружие, боеприпасы, документация. Но даже это еще не самое дно - россияне разграбили даже личные вещи моряков. Как рассказал освобожденный из российского плена украинский моряк Андрей Эйдер, который в ноябре 2018 года находился на корабле ВМС Украины Бердянск, помимо унитазов и плафонов с ламп российские варвары украли даже б/у трусы.

"После всего пережитого, пожалуй, мне нечему удивляться, но... Даже плафоны с лампами украли... Вот у меня есть вопрос: ладно плиту для еды (она инверторная, дорогая), но зачем плафоны воровать? Хотя это такое, у меня осталась всего одна пара нижнего белья, было там пар 20. Вот зачем вам б/у труханы?!", - написал Эйдер в Facebook.