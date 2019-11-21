"Русиш швайне": в Сети показали последствия мародерства РФ на украинских кораблях

Волонтер Алексей Мочанов показал последствия мародерства россиян на захваченных в Керченском проливе украинских военных кораблях, которые накануне вернулись из годового плена в порт Очакова.

"Просто несколько фоток "российского тюнинга" от специалистов по дизайнам интерьера из духовной скрепной недобрососедской нефтяной орды", - подписал автор фото в Facebook.

На снимках видно, что помещения кораблей находятся в плачевном состоянии. Многое оборудование буквально оторвано от проводов, всюду зияют дыры, оббита краска.

Пользователи Сети не скрывали возмущения действиями российских мародеров, которые буквально уничтожили захваченные корабли и не потрудились их укомплектовать во время возвращения.

Читайте такжеВ Минобороны отчитались о встрече захваченных Россией кораблей"Как-то это так низко и дешево! Не думаю, что там было что-то настолько ценное. Просто, из г"вна сделали. Братья, о чем говорить?", "Была задача - снять все что можно, типа отдаем, но чтоб им с них толку не было, чтобы больнее. Говорят, что кроме всего еще и сам каркас катеров сильно поврежден, что они вообще ремонту не подлежать. Отдали как плавучий металлолом", "Все-таки, в сравнении с спасенными нашими моряками, украденные унитазы, повреждение кораблей и т.д. является вторичным... Главное, в Международном трибунале, доказать невиновность наших моряков, доказать агрессию со стороны России, правомерность прохождения нашими кораблями этими маршрутами, а потом... А, потом, требовать компенсацию за спертые унитазы, электроплиты, боекомплект и... туалетную бумагу...", "А что самое интересное: "А зачем? они хоть сами могут ответит на этот вопрос...", "Русиш швайне", "Были дикарями такими и остались, а все загадочная русская душа", - написала интернет-публика.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленски рассказал, что возвращение украинских кораблей обсуждал по телефону. При этом никаких дополнительных условий для возвращения кораблей не было, и украинская сторона не давала в обмен на корабли никаких обещаний.

Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина будет требовать от РФ вернуть оборудование и вооружения, которых не хватает на возвращенных военных кораблях.