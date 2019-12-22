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Политолог рассказал, почему Газпром оказался на краю ямы с убытками

22 декабря 2019, 18:05

По мнению эксперта, российскую корпорацию-монополиста Газпром убытки ожидают уже в ближайшем будущем.

Газпром
корпорация Газпром / Reuters

Руководство российской корпорации Газпром уже в ближайшем будущем потерпит серьезные убытки из-за падения цен на газ и нефть на мировом рынке. Тем не менее, для самих россиян тарифы на "голубое топливо" могут вырасти.

Об этом в комментарии порталу Свободная пресса заявил известный российский политолог Николай Платошкин.

"Мы [снова - Главред] обязаны поставлять газ в Европу. Соглашения заключены так, что счетчик стоит на словацкой границе, и каким образом Россия доставит газ до Словакии европейского покупателя вообще не интересует", – заявил он.

По мнению Платошкина, внутренний, российский потребитель для корпорации Газпром практически не важен - поскольку не отличается склонностью к протесту против повышения тарифов.

"Убытки у "Газпрома" будут, потому что цена на газ резко упала. Она еще больше упадет, потому что зима теплая и цены на нефть не такие высокие. "Газпром" потеряет порядка 10-15% выручки, по сравнению с прошлым годом. "Газпрому" наплевать на российских потребителей. Цена на нефть падает, а на бензоколонках это видно? Цены нам, естественно, поднимут. Если люди терпят, то почему не поднять", – добавил Платошкин.

Напомним, ранее украинская госкомпания Нафтогаз и российская корпорация Газпром достигли принципиально позитивного решения о заключении договора, в котором предусмотрен отзыв исковых заявлений из Стокгольмского арбитража (по которым еще отсутствуют окончательные решения). Позднее руководитель российской корпорации Алексей Миллер заявил  о том, что Газпром заплатит Украине около 2,9 млрд долларов США и озвучил граничные сроки этих выплат.

Россия Газпром цены тарифы на газ транзит газа в Европу
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