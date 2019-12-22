Политическая карикатура The Week: Зеленский снова попал на обложку журнала

Зеленский снова оказался на обложке мирового глянца / Фото: The Week

Британский журнал The Week в последнем месяце текущего года вышел с обложкой, на которой вместе с мировыми лидерами изображен и президент Украины Владимир Зеленский.

В номере за декабрь-январь авторы обозначили, судя по заголовку, лица 2019 года.

На переднем плане Зеленский борется с Трампом за ракету Джавелин, которая украшена подарочным бантиком. При этом глава Белого дома изображен в шапке Санта Клауса, то есть планировал преподнести Украине подарок.

Авторы карикатуры, очевидно, убеждены, что минувший год стад удачным для президента России Владимира Путина. Российский лидер изображен на санях, запряженных оленями, и лихо отправляется в Кремль с гигантским зеленым мешком. При этом он рукой делает приветственный знак мировому сообществу.

Жизнерадостным изобразили нового премьера Великобритании Бориса Джонсона. Очевидно, взмахивая флагом своей страны, глава английского правительства радуется предстоящему брекситу.

Попала на обложку и знаменитая школьница и экологическая активистка Грета Тунберг. Девочка традиционно осуждающе смотрит на все происходящее в мире, слегка прищурившись и поставив руки в боки.

Упомянули карикатуристы, помимо прочего, о деле спецпрокурора Роберта Мюллера в США, который пытался установить возможные связи окружения Трампа с Кремлем и расследовала предполагаемое вмешательство России в американские выборы 2016 года. На карикатуре все документы по делу просто пытаются сжечь.

Напомним, Владимир Зеленский стал первый президентом Украины, фотография которого украсила обложку международного выпуска авторитетного американского журнала Time.

Также Зеленский дал интервью журналу Time.