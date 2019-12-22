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Пожары в Австралии уничтожили один из городов недалеко от Сиднея

22 декабря 2019, 23:58

Местные власти распространение огня назвали катастрофой.

В Австралии лесной пожар уничтожил город возле Сиднея / Фото: REUTERS

Австралию охватили масштабные лесные пожары, в результате которых полностью сгорел городок Балморал в 120 км от Сиднея.

Как сообщает ВВС, в городе уже не осталось ни одного уцелевшего здания.

По словам губернатор Нового Южного Уэльса Гладис Береджиклян, пожары приобретают катастрофические масштабы. Уже ничего не осталось от города Балморал, без крыши над головой остались 400 тысяч его местных жителей.

Уточняется, что пожары не могут затушить еще с сентября. Медики обеспокоены ядовитыми испарениями и говорят о "чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения". В последние недели в больницах наблюдается резкое увеличение числа пациентов с проблемами в дыхательных путях.

Читайте также"Чуть не загорелся экран": пожарные из Австралии покорили украинокЗа время пожара погибли шесть человек. Огонь уничтожил более 80 домов. В Австралии объявлено чрезвычайное положение.

Способствует распространению огня температурный рекорд в стране. Столбик термометра был зафиксирован на отметке в 40,9 градусов - на 0,6 градуса выше показателя 2013 года.

Как ранее сообщалось, на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана, жертвами которого уже стали 15 человек.

Напомним, в Италии на острове Сицилия 18 октября зафиксировано извержение вулкана Этна.

Австралия лесные пожары
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