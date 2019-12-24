"Чудовищная страна": российский публицист просит политическое убежище в Украине

Публицист опасается очередной тюрьмы в России / Фото: Facebook/Борис Стомахин

Российский публицист Борис Стомахин, которого в России судили за экстремизм, просит Украину предоставить ему политическое убежище.

"Я прошу убежища. Здесь я считаю правильным просить убежище. Я здесь дома, можно сказать. Больше, чем там, в России. Там чудовищная страна", - цитируют его Украинские новости.

В России Стамахин был дважды осужден за экстремизм и провел в местах лишения свободы порядка 12 лет. В 2004 году он уже просил в Украине политическое убежище, но получил отказ.

В мае 2019 года Европейский суд по правам человека постановил, что в деле Стомахина Россия нарушила статью 10 Европейской конвенции по правам человека о свободе выражения взглядов. Однако в России решение суда исполнять не стали.

Стомахин попросил политическое убежище в Украине в 2019 году, поскольку опасается очередного тюремного заключения. Публицист заявил, что ему близки украинский язык, культура и идеи Евромайдана.

Напомним, сбежавший из Украины в Израиль российский журналист Аркадий Бабченко пожаловался на условия работы. По его словам, там невозможно работать.

Как ранее сообщал Главред, журналист Аркадий Бабченко обвинил своего коллегу Дмитрия Гордона во лжи.