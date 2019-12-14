"Его охраняли, бл*дь": Бабченко возмущен враньем Гордона о покушении

Дмитрий Гордон / Фото: УНИАН

Журналист Аркадий Бабченко, который ранее сам стал жертвой сымитированного покушения и находился под охраной, высмеял заявление коллеги Дмитрия Гордона о том, что накануне выборов президента его намеревались убить.

"Мне запрещено разглашать методы и способы осуществления государственной охраны (к слову, если Гордона охраняли, то и ему тоже), но...Я примерно знаю, как осуществляется охрана государственных лиц. Я знаю, как охраняют депутатов после покушения, например. В багажнике одной из этих бронированных машин до сих пор мой компрессор валяется", - написал Бабченко в Facebook.

Журналист с сарказмом заявил, что о покушении и государственной охране Гордон нафантазировал.

"С*ка, двадцать человек альфачей с собаками, снайперами и мотоциклетами его охраняли, блядь. Сам Кашпировский вон прилетел. Дмитрий Ильич, где вы такие пирамидки берете? Я тоже хочу", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что по версии следствия, основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета было стремление дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.