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Убийство Шеремета: опубликовано подозрение медику Кузьменко

13 декабря 2019, 11:46

По версии следствия, музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко является организатором убийства журналиста.

Юлия Кузьменко / Фото: Facebook/Юлия Кузьменко

Адвокат Влад Добош опубликовал копию подозрения, врученного волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Согласно документу, Кузьменко подозревается в преступлении по ч.3 ст.28, п.п.5, 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, "а именно в убийстве, то есть умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, в составе организованной группы". В то же время следствие считает, что музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко является организатором убийства журналиста.

"Досудебным следствием установлено, что Антоненко,.. увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы,.. стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности,.. пребывая на территории проведения АТО, из числа волонтеров и лиц, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича", - говорится в тексте подозрения.

Читайте такжеДело Шеремета: полиция провела обыски у еще двоих волонтеровПо версии следствия, для реализации задуманного Антоненко привлек Кузьменко, военнослужащую по контракту Яну Дугарь "и неустановленных досудебных следствием лиц, имевших аналогичные с ним взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям которые, по их мнению, смогут изменить жизнь общества".

Подчеркивается, что Антоненко "возложил на себя функции организатора и руководителя устойчивой группировки", он также был изготовителем взрывного устройства, а Дугарь якобы вела разведку места совершения преступления.

В подозрении отмечается, что в ночь на 20 июля 2016 года Антоненко и Кузьменко прибыли на улицу Ивана Франко в Киеве, нашли автомобиль, на котором перемещался Шеремет, после чего "Кузьменко подошла к данному автомобилю прикрепила взрывное устройство под его днище со стороны водителя". Затем Кузьменко и Антоненко якобы оставили место происшествия.

Следствие установило, что утром того же дня Кузьменко якобы вернулась на место происшествия, переоделась в спортивный костюм на территории заброшенного дома, а затем поджидала, когда Шеремет выйдет из дома, сядет в автомобиль и начнет движение.

"Реализуя свое преступное намерение, который полностью охватывался умыслом всех участников организованной группы, Кузьменко, дождавшись, пока вышеуказанный автомобиль отъедет на безопасное расстояние от нее, дистанционно привела в действие взрывное устройство и подрыв самого автомобиля", - подчеркивается в подозрении.

  • Опубликовано подозрение медику-волонтеру Юлии Кузьменко Фейсбук В.Добоша
  • Опубликовано подозрение медику-волонтеру Юлии Кузьменко Фейсбук В.Добоша
  • Опубликовано подозрение медику-волонтеру Юлии Кузьменко Фейсбук В.Добоша
  • Опубликовано подозрение медику-волонтеру Юлии Кузьменко Фейсбук В.Добоша
  • Опубликовано подозрение медику-волонтеру Юлии Кузьменко Фейсбук В.Добоша

Ранее стало известно, что Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, а также доброволец Петр Киян и Яна Дугарь задержаны по делу об убийстве Павла Шеремета. Напомним, журналист погиб в Киеве 20 июля 2016-го в результате взрыва авто. Эксперты выяснили, что рванула самодельная бомба.

подозрение Павел Шеремет Андрей Антоненко Юлия Кузьменко
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