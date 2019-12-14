Хотели убить: журналист Гордон сделал неожиданное признание

Дмитрий Гордон / Скриншот

Журналист Дмитрий Гордон заявил о том, что перед выборами в Украине планировалось его убийство.

Как подчеркнул он в эфире Свободы слова, подготовкой его устранения занимались российские спецслужбы для дестабилизации ситуации в Украине.

Гордон отметил, что в связи с поступившей в СБУ информацией о подготовке покушения некоторое время пребывал под государственной охраной.

"Охраняли около 20 человек с собаками, снайперами, бронированными машинам", — добавил журналист.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что по версии следствия, основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета было стремление дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.