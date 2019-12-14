Хотели убить: журналист Гордон сделал неожиданное признание

Дмитрию Гордону была выделена государственная охрана.
Журналист Дмитрий Гордон заявил о том, что перед выборами в Украине планировалось его убийство.
Как подчеркнул он в эфире Свободы слова, подготовкой его устранения занимались российские спецслужбы для дестабилизации ситуации в Украине.
Гордон отметил, что в связи с поступившей в СБУ информацией о подготовке покушения некоторое время пребывал под государственной охраной.
"Охраняли около 20 человек с собаками, снайперами, бронированными машинам", — добавил журналист.
Читайте также"Пустой орех": Гордон предлагает отгородиться забором от Донбасса
Напомним, ранее сообщалось о том, что по версии следствия, основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета было стремление дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.