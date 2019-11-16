"Нас не ждут в ЕС и НАТО": Гордон "обличил" ложь украинских политиков

Дмитрий Гордон утверждает, что Украину не ждут в Евросоюзе и в НАТО / Скриншот

Украинским политикам нужно прекратить обманывать украинцев, говоря о том, что Украину примут в НАТО, и она станет членом Европейского союза.

Украинское государство "не ждут в ЕС и в НАТО", рассказал Дмитрий Гордон в эфире телеканала Украина.

Журналист полагает, что для нашей страны сейчас, наверное, лучшим выходом был бы внеблоковый статус.

"…Но то, что нас не ждут в ЕС и НАТО не значит, что нам надо идти в объятия России. Россия - это враг Украины…", - сказал он.

По его словам, интересы Украины не сходятся с интересами Европы.

"…только дети не понимают, кто руководил аннексией украинской территории, кто развязал войну против Украины, кто поставлял оружие, боевиков, и кто по сей день руководит… дело в том, что Европа… она предпочитает закрывать на это глаза, потому что у Европы есть свои интересы, и они не сходятся с интересами Украины, к сожалению", - отметил он.

Гордон заявил, что Европа хочет заниматься бизнесом с Россией, и надо это сказать прямо и честно.

"…И вообще надо прекратить обманывать украинцев, говоря о том, я имею ввиду политиков, в том числе самых высоких, говоря о том, что мы будем членами НАТО, нас примут в ЕС… Да сам ЕС может развалиться скоро, у них проблем выше крыши, и им еще Украину подавай. Вы должны понимать - нас не ждут в ЕС и в НАТО", - утверждает журналист.

Ранее Дмитрий Гордон говорил, что если власти России извинятся перед Украиной за агрессию, уйдут с нашей территории и возместят ущерб, нанесенный украинской экономике, - тогда "будет дружба".