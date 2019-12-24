"Не должны были родиться": Путин стал лицом рекламы презервативов

Владимир Путин / Reuters

В Бразилии выпустили рекламу презервативов с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. При этом слоган рекламной компании гласит: "Некоторые люди не должны были родиться никогда".

Отмечается, что креативщики Platinum Studio решили продолжить серию принтов с известными политическими личностями. В этот раз они поместили Путина в резиновое изделие, призывая использоваться презервативы для предотвращения нежелательной беременности.

Стоит отметить, что ранее запертыми в контрацептиве оказался президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Как ранее сообщал Главред, британский журнал The Week в последнем месяце текущего года вышел с обложкой, на которой вместе с мировыми лидерами изображен и президент Украины Владимир Зеленский.