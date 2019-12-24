Путин отдаляет Крым от Украины - Der Spiegel

Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин усиливает оккупацию украинского Крыма. Москва поставила Киев перед фактом, когда открыла железнодорожное движение по Крымскому мосту.

Так, Украина, Европейский союз и США считают аннексию Крыма грубым нарушением международных законов. В то же время, в Кремле говорят о "возвращении домой". Отмечается, что процесс поглощения Россией украинского полуострова будет продолжаться.

"Владимир Зеленский, который стал президентом Украины в мае, обещал вернуть полуостров. Но эта цель кажется все более нереалистичной. Кремль создает факты, которые все больше форсируют интеграцию Крыма в РФ", - говорится в статье издания Der Spiegel.

Таким образом, по мнению автора, Москва будет становиться для Крыма все ближе, а Киев будет отдаляться все дальше.

Как ранее сообщал Главред, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что начало железнодорожного движения по Керченскому мосту - еще одно нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны РФ.