Путин отдаляет Крым от Украины - Der Spiegel

Москва поставила Киев перед фактом, когда открыла железнодорожное движение по Крымскому мосту
Президент Российской Федерации Владимир Путин усиливает оккупацию украинского Крыма. Москва поставила Киев перед фактом, когда открыла железнодорожное движение по Крымскому мосту.
Так, Украина, Европейский союз и США считают аннексию Крыма грубым нарушением международных законов. В то же время, в Кремле говорят о "возвращении домой". Отмечается, что процесс поглощения Россией украинского полуострова будет продолжаться.
"Владимир Зеленский, который стал президентом Украины в мае, обещал вернуть полуостров. Но эта цель кажется все более нереалистичной. Кремль создает факты, которые все больше форсируют интеграцию Крыма в РФ", - говорится в статье издания Der Spiegel.
Таким образом, по мнению автора, Москва будет становиться для Крыма все ближе, а Киев будет отдаляться все дальше.
Как ранее сообщал Главред, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что начало железнодорожного движения по Керченскому мосту - еще одно нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны РФ.