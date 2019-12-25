"Путин на кухне": Лукашенко рассказал, как придумали Евразийское экономическое сообщество

Александр Лукашенко / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о создании Евразийского экономического сообщества. По его словам, сама идея родилась на кухне у нынешнего президента Российской Федерации Владимира Путина.

При этом он отметил, что первый президент РФ Борис Ельцин выступал за союз с Беларусью.

"Потом Путин ЕврАзЭС предложил на кухне. У него на кухне дома мы сидели. Да, он сидел на кухне писал. Еще молодой президент. Я, Путин и Кучма и Назарбаев потом подключился", - рассказал Лукашенко в интервью Эхо Москвы.

Белорусский лидер сообщил, что через некоторое время инициатива по вопросу ЕврАзЭС и союза с Беларусью стала угасать.

"Со времен, когда вокруг Владимира Владимировича образовались прагматики, рыночники, они считали - мы проживем без всех, Беларусь нам не нужна. Будем ее потихоньку прессовать. Экономика у них хорошая, давайте цены на энергоносители повышать", - подытожил президент Беларуси.

Стоит отметить, что Евразийское экономическое сообщество в 2001 году основали Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. При этом Украина получила статус наблюдателя в 2002 году.

Целью объединения было экономическое сотрудничество между странами постсоветского пространства. Уже в 2015 году союз трансформировался в Евразийский экономический союз, когда Таджикистан и Узбекистан вышли из объединения.

Как ранее сообщал Главред, президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Россия должна компенсировать ущерб от взрыва на ЧАЭС как наследница СССР.