"Эпоха Путина": Назарбаев внезапно подлизался к президенту РФ

Нурсултан Назарбаев / 112.ua

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о своем впечатлении от первой встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, "эпоха Путина" началась 20 лет назад и подводить итоги еще рано.

"Первое, что меня в нем поразило, когда Владимир Владимирович встал во главе российского правительства, это высокая эрудированность, энергичность и готовность решать самые сложные вопросы. Тогда, двадцать лет назад, у меня сложилось ощущение, что этот молодой на то время политик готов ко всему в жизни, что он сможет ясно и четко ответить на любой вызов", – рассказал Назарбаев, передает РИА Новости.

При этом он считает, что россиянам повезло с главой государства.

"Думаю, что народу Российской Федерации очень повезло с Владимиром Владимировичем, который в начале ХХI века возглавил страну и провел ее через самые трудные испытания. Под его руководством Россия снова стала великой державой", – заявил политик.

Кроме того, он рассыпался в комплиментах Путину, отметив, что он никогда не нарушал обещаний.

"Для него это дело чести. Но следует отметить, что заручиться словом Путина стоит усилий", – подытожил Назарбаев.

Как ранее сообщал Главред, Казахстан пошел на поводу у Кремля и предал Украину в вопросе Крыма.