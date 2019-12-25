Эрдогана взбесило присутствие путинских наемников из ЧВК Вагнера в Ливии

Эрдоган / Reuters

Президент Турции Реджеп ТайипЭрдоган выразил свое резкое недовольство присутствием на территории Ливии российских наемников из частной военной компании "Вагнера".

Эрдоган на пресс-конференции с президентом Туниса Кайса Саидом допустил отправление турецких военных в Ливию, пишет Анадолу.

Отмечается, что лидеры стран обсуждали ситуацию в Ливии, где годами длится гражданская война и существует несколько параллельных правительств. Недавно парламент Турции утвердил соглашение о военном сотрудничестве с международно признанным правительством национального единства Ливии во главе с Фаиз Сараджы.

По словам Эрдогана, дальнейшие шаги Турция будет осуществлять на основе этого документа. В частности он не исключил отправки турецких военных в Ливию.

"Турция еще никогда не была "незваным гостем". Если поступит соответствующее обращение от ливийских властей, мы рассмотрим этот вопрос", — сказал турецкий лидер.

В этом контексте Эрдоган возмутился присутствием в Ливии иностранных наемников.

"Для чего и почему сегодня в Ливии находятся 5 тыс. наемников из Судана и 2 тыс. наемников с ЧВК "Вагнера"? Что они там делают?", — спросил он.

Ранее Главред писал, что США призывают ввести санкции против путинских наемников из ЧВК "Вагнера".

Также напомним, стали известны имена российских головорезов, расчленивших мужчину в Сирии.