"Чабан с баранами": Невзоров жестко потроллил Путина

Александр Невзоров едко прокомментировал пресс-конференцию Путина/ скриншот

Российский журналист Александр Невзоров, который ранее иронично высказался о мародерах, которые разграбили украинские корабли, едко потроллил журналистов на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и объяснил, что такое путинизм.

В частности, Невзоров окрестил Путина "чабаном", а журналистов – "пресс-баранами", которых согнали на пресс-конференцию в рекордном количестве.

"У Путина был взгляд чабана, который прикидывал шашлычный потенциал каждого из вопрошающих. Но потом ему стало смертельно скучно, потому что, в общем, пресс-бараны были неаппетитные и похожи как две капли харчо. Тем не менее, это скучнейшее действо случилось", – сказал Невзоров в эфире Эхо Москвы.

По его словам, именно "баранственность журналюг, их покороность, их откровенное обожание вождя" обеспечили отсутствие всех принципиальных вопросов хозяину Кремля, и стало понятно, что путинизм – "это такое место, где принципиальным вопросам не место". При этом у самого Путина формируется искаженное понимание реальности.

"У Владимира Владимировича всегда будет искаженное понимание реальности именно благодаря всей этой публике, именно благодаря во многом этим пресс-баранам, которые вроде бы олицетворяли какую-то свободу слова и свободу мысли. И стало понятно, что такое путинизм. Это то, в чем главное место занимает искаженное понимание реальности, то самое, которое является следствием искаженного понимания реальности у самого Владимира Владимировича", – отметил журналист.

Напомним, 19 декабря состоялась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Среди журналистов в зале заметили необычного персонажа – девушку в костюме Снегурочки. Оказалось, что это - Наиля Насипулаева, журналистка программы Герой будущего времени на канале Медиаметрикс.