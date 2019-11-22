Трусы бросят к подножию мавзолея: Невзоров потроллил мародеров, разграбивших украинские корабли

Александр Невзоров проиронизировал над варварством россиян/ скриншот

20 ноября в Украину вернулись полностью разграбленные военно-морские суда Никополь, Бердянск и Яны Капу - их Россия захватила год назад. Украинский моряк Андрей Эйдер, который в ноябре 2018 года находился на корабле ВМС Украины Бердянск, рассказал, что помимо унитазов и плафонов с ламп российские варвары украли с кораблей даже б/у трусы. В связи с этим российский журналист Александр Невзоров записал видеообращение, в котором едко потроллил действия мародеров-соотечественников.

Невзоров с сарказмом называет украденные унитазы "большим трофеем великой войны".

"В ближайшее время унитазы, вероятно, появятся в Оружейной палате Кремля в мерцающем свете музейных огней, обвитые победными лентами и украшенные лавром… Положив руки на этот символ победы, будут приносить присягу юные армейцы", - говорит журналист.

"Судьба трусов пока неизвестна. Возможно на большом ближайшем параде весь комплект будет брошен к подножию мавзолея", - добавил журналист.

В соцсети активно иронизируют над страстью россиян к воровству унитазов и нижнего белья.

"Мочи и жги вату, Глебыч", - поддержала Невзорова Наталья Квитка.

"Теперь, после воровства россеянцами унитазов с наших кораблей, фразу: "России для развития нужен толчок", я воспринимаю совершенно по другому", - добавила Юлия Сырокомская.

"Ходят слухи, что Вовку Путина видели в этих трусах в районе Воробьёвых гор, где-то около полуночи на луну смотрел и крестился вроде ))", - отметил Демьян Шевченко.

Напомним, бывший военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что на кораблях, которые Россия передала Украине, отсутствует целый ряд комплектующих и деталей, включая бытовые приборы и сантехнику. Кроме того, исчезло оружие, боеприпасы, документация.