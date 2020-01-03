В Беларуси журналистку заподозрили в нетрезвом проведении прямого эфира: курьезное видео

Журналистку заподозрили в опьянении во время прямого эфира / Фото: скриншот из видео

В Беларуси журналистку Елену Козлову зрители заподозрили в выходе в прямой эфир в нетрезвом состоянии.

Девушка вела новогодний репортаж местного телеканал СТВ. Курьез заключался в том, что рассказывала она о забеге трезвости, который состоялся накануне. Видео обнародовано в YouTube.

В ролике можно увидеть, что ведущая постоянно забывала текст, подглядывала в свои записи и произносила слова не членораздельно. К середине ролика она перестала пытаться сказать что-то самостоятельно, и в открытую стала читать с листочка. Однако даже это она не смогла сделать без листочка и периодически внимательно вглядывалась в текст.

"Говори, говори!" — слышен голос за кадром, который, вероятно, принадлежал оператору.

После этого журналистка едва не упала, но затем продолжила говорить текст.

"Заканчивай!" — посоветовал ей тот же голос за кадром.

Затем на половине фразы ее прервали и включили студию.

Позже сотрудница телеканала СТВ Вероника Гришкова написала в Facebook, что Козлова в прямой эфир выходила впервые, поэтому переволновалась, а после завершения записи и вовсе упала в обморок.

"В прямой эфир девушка выходила впервые. От волнения подскочило давление. Многие видели ролик, который гуляет в сети под некорректными заголовками. Человек на видео в предобморочном состоянии. После того, как её вывели из эфира, моя коллега потеряла сознание", - написала она.

Напомним, освобожденный из российского плена моряк Андрей Эйдер 31 декабря в 19:30 в прямом эфире женился на своей возлюбленной Марине, с которой они вместе на протяжении трех лет, и которая дождалась его из заключения в России.