Освобожденный моряк Эйдер женится в прямом эфире в канун Нового года

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Освобожденный из российского плена моряк Андрей Эйдер 31 декабря в 19:30 в прямом эфире жениться на своей возлюбленной Марине, с которой они вместе на протяжении трех лет, и которая дождалась его из заключения в России.

Как сообщает ТСН, в центре Киева монтируют сцену, на которой и состоится бракосочетание.

19-летний Андрей уже подготовил свадебный костюм, а его избранница Марина наденет такое долгожданное свадебной платье. Предложение моряк возлюбленной сделал в госпитале после освобождения из плена. Купить кольцо ему помогли родители, которые поддержали выбор сына.

Напомним, 20 ноября в Украину вернулись захваченные Россией год назад военно-морские суда Никополь, Бердянск и Яны Капу. Мало того, что корабли находятся в ужасном состоянии, так их еще и основательно разграбили. Андрей Эйдер пожаловался, что украли даже его нижнее белье.

Позже украинцы и россияне разругались в соцсетях из-за унитазов, которых не оказалось на кораблях, которые Россия передала Украине.