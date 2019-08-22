"Постановка в театре абсурда": пленный моряк Эйдер выступил на суде

22 августа 2019, 23:58

Заключенный полагает, что силу воли украинцев Кремлю сломить не удастся.

Андрей Эйдер уверен в своей силе воли / Фото: Громадське ТБ

Адвокат матроса катера Бердянск Андрея Эйдера Александра Маркова рассказала о судебном заседании, на котором украинским пленным морякам продлили меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Facebook защитник привела прямую речь своего подзащитного Эйдера, с которой он выступил в Мосгорсуде.

"Я не понимаю, как данная ситуация может расцениваться не как вооруженный конфликт с учетом того, сколько международных организаций уже выразило отношение к указанному инциденту. Я настаиваю и надеюсь на то, что суд примет во внимание мнение международных судебных органов и освободит нас из-под стражи", - сказал матрос.

Эйдер заявил, что заседания суда противозаконно проходят в закрытом режиме, поэтому их решения являются абсурдными.

Читайте такжеНазвано количество и дата обмена пленными между Россией и Украиной"О каком суде вообще можно говорить по отношению к действующим военнослужащим? Уже почти девять месяцев мы являемся участниками этой постановки в этом театре абсурда. Но так и не можем вникнуть в суть этой пьесы", — сказал он.

Моряк убежден, что за закрытыми дверями суда Россия хочет скрыть от всего мира правду о незаконном процессе над украинцами. По его словам, российские представители часто лгут о прекрасных условиях. Которые создали для граждан Украины. Однако Эйдер поблагодарил за помощь волонтеров и констатировал, что без них было бы сложно пережить условия российской тюрьмы.

"Боюсь ли я высказывать свою точку зрения? — Нет! Силу воли украинского моряка не сломить. После всех пережитых трудностей она только крепчает", — резюмировал он.

Напомним, анонсированный ранее обмен пленными между Россией и Украиной состоится 28 и 29 августа.

Позже стало известно, на кого "раскошелится" Украина в обмене пленными.

Ранее в Кремле подтвердили контакты с Украиной по обмену заключенными.

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