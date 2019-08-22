Адвокат рассказал о подготовке обмена украинского моряка на экс-"беркутовца"

Украинского моряка обменяют на экс-"беркутовца" / "РИА Новости Украина"

Экс-"беркутовец" и представитель так называемой "самообороны Крыма" Александр Саттаров, который участвовал в захвате украинских воинских частей в Крыму, проходит юридические процедуры оформления обмена на удерживаемого Россией украинца.

Планируется, что его обменяют на одного из захваченных ФСБ России украинских моряков, в комментарии Крым.Реалии сказал адвокат Саттарова Игорь Свинцицкий.

"Он поставлен на обмен. И меняется на одного нашего моряка. Это официально подтвержденная информация", – сказал Свинцицкий.

Напомним, росСМИ сообщили, что украинских моряков начали готовить к возвращению домой - администрация московского следственного изолятора Лефортово приняла передачи для пяти находящихся Россией украинцев – Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка. До конца августа Россия и Украина обменяются задержанными и осужденными лицами, заявил источник российскому СМИ.

Позже стало известно, на кого "раскошелится" Украина в обмене пленными.

Ранее в Кремле подтвердили контакты с Украиной по обмену заключенными.