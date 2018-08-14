Арестованные в Украине россияне попросили Путина обменять их на украинского политзаключенного

Россияне написали письмо с просьбой обмена на украинцев / Фейсбук Л.Денисовой

С просьбой обмена на украинского политзаключенного обратились к президенту РФ Владимиру Путину находящиеся в Лукьяновском СИЗО россияне Александр Саттаров и Фарух Камалов.

"Во время сегодняшнего мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО я встретилась с Александром Саттаровым и Фарухом Камаловым, которые написали заявление на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных», сообщила в своем Facebook уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова.

Россияне написали письмо с просьбой обмена на украинцев / Фейсбук Л.Денисовой

По ее словам, ранее такое заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии.

Омбудсмен подчеркнула, что эти письма будут отправлены в Министерство иностранных дел Украины, чтобы сотрудники ведомства доставили их в Администрацию президента России.

Саттаров является представителем так называемой "самообороны Крыма" и бывшим бойцом "Беркута", который участвовал в захвате украинских воинских частей в Крыму.

Камалов – это задержанный экс-заместитель "министра спорта Крыма", которого в Украине обвинили в государственной измене.

Напомним, ранее голодающий 93-й день украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России, назвал свое состояние "предкритическим".

Как известно, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что получила письмо от режиссера. По ее словам, наш соотечественник “написал, что конец близок, и он это не про освобождение”.