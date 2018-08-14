Сенцов назвал свое состояние "предкритическим"

Олег Сенцов / Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Голодающий 93-й день украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России, назвал свое состояние "предкритическим".

Об этом RTVI сообщила российская правозащитница Зоя Светова, посетившая Сенцова в колонии.

"Врачи колонии, которым Сенцов доверяет, они делают то, что могут делать, но не делают никаких прогнозов. Адвокат говорил, что ему делают капельницы и питательную смесь, которую он принимает. Но это ситуация, которая не может спасти его жизнь", - сказала Светова.

По ее словам, Сенцов находится в "хорошей и чистой" четырехместной палате.

Ранее в Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что на лекарственное обеспечение Олега Сенцова, голодающего с середины мая, по состоянию на 11 августа российские тюремщики потратили более 95 тысяч рублей (около 38 тыс. грн).

"На медицинское обеспечение Олега Сенцова тратится 1100 рублей (около 440 грн. - Прим.) в сутки. Лекарственные препараты для поддержания основных функций и систем организма имеются в медицинской части учреждения в достаточном количестве и ассортименте", - сообщила во ФСИН.