Российские тюремщики рассказали, во сколько им обходится голодовка Сенцова

Олег Сенцов / facebook.com/denisovaombudsman

На лекарственное обеспечение осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, голодающего с середины мая, по состоянию на 11 августа российские тюремщики потратили более 95 тысяч рублей (около 38 тыс. грн).

"На медицинское обеспечение Олега Сенцова тратится 1100 рублей (около 440 грн. - Прим.) в сутки. Лекарственные препараты для поддержания основных функций и систем организма имеются в медицинской части учреждения в достаточном количестве и ассортименте", - сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний.

В воскресенье, 12 августа, журналистка Виктория Ивлева заявила о вылете самолета с Сенцовым из Салехарда.

"Олег, кажется, спасен! В 23.00 самолет с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка - Киев. Все!" - сообщила она в Facebook.

Позже в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергли информацию СМИ, что Сенцов был вывезен из колонии №8 в Лабытнанги.

В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам строгого режима по обвинению в организации поджогов и терактов в Крыму. Свою вину он не признал и в середине мая объявил голодовку с требованием освободить из российских колоний украинских политзаключенных. На момент написания заметки режиссер голодает 91-й день.