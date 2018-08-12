В России отреагировали на информацию о вылете Сенцова в Киев

Олег Сенцов / Фото: Reuters

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергли информацию СМИ, что осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов был вывезен из колонии №8 в Лабытнанги.

"Информация о том, что осужденный Сенцов О. Г. якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Накануне журналистка Виктория Ивлева заявила о вылете самолета с Сенцовым из Салехарда.

"Олег, кажется, спасен! В 23.00 самолет с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка - Киев. Все!" - сообщила она в Facebook.

В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам строгого режима по обвинению в организации поджогов и терактов в Крыму. Свою вину он не признал и в середине мая объявил голодовку с требованием освободить из российских колоний украинских политзаключенных.