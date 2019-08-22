Названо количество и дата обмена пленными между Россией и Украиной

Обмен пленными состоится в конце августа / ТСН

Анонсированный ранее обмен пленными между Россией и Украиной состоится 28 и 29 августа.

Дату озвучил адвокат бывшего бойца спецподразделения Беркут Александра Саттарова, сообщает theБабель.

"Его [Александра Саттарова] готовят к обмену на одного из наших моряков. На кого именно сказать не могу. Все будет известно 28-29 августа, когда должна состояться акция обмена удерживаемыми между Украиной и Россией. Не могу больше ничего добавить, потому как украинская сторона выполняет условия [договоренностей], а на счет той стороны [российской] никто не уверен", — сказал Игорь Свинцицкий.

По словам защитника, даты обмена были оговорены в рамках диалога президентов Украины и России.

Российский ресурс РБК сообщает со ссылкой на собственные источники, что обмен пленными будет реализован по формуле "33 на 33". Среди 33 человек, которые рассчитывает получить Киев, будут также и 24 украинских моряка, захваченные в ноябре прошлого года в Керченском проливе. Будет ли среди этих 33 человек также и украинский режиссер Олег Сенцов, выдачи которого Киев добивается уже несколько лет, источники сказать затруднились.

Напомним, Саттаров, который участвовал в захвате украинских воинских частей в Крыму, проходит юридические процедуры оформления обмена на удерживаемого Россией украинца.

Позже стало известно, на кого "раскошелится" Украина в обмене пленными.

Ранее в Кремле подтвердили контакты с Украиной по обмену заключенными.