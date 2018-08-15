Стало известно число заключенных в Украине россиян, попросивших Путина обменять их на украинского политзаключенного

Заключенные в Украине россияне просят обменять их на политзаключенного / Фейсбук Л.Денисовой

В среду, 15 августа, сразу восемь заключенных граждан РФ, находящихся в украинских местах лишения свободы, написали заявления на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных.

"В ходе мониторинговых визитов в места лишения свободы заключенные граждане РФ продолжают предоставлять заявления на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", - сообщила на своей странице в Facebook Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она рассказала, что письма на имя Путина написали: Вячеслав Высоцкий (Черкасская исправительная колония № 62), Валерий Иванов и Александр Валехидис (Дрогобычская исправительная колония № 40), Владислав Гречин (Одесское учреждение исполнения наказаний №21), Виктор Агеев (Роменская исправительная колония № 56), Олег Доронин (Городищенская исправительная колония № 96), Денис Сидоров и Евгений Шаталов (Житомирское учреждение исполнения наказаний № 8).

"Эти письма также будут отправлены в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой доставили их в Администрацию президента РФ", - пояснила омбудсмен.

Напомним, ранее такие заявления подали гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии, а также Александр Саттаров и Фарух Камалов, которые сейчас находятся в Лукьяновском СИЗО.