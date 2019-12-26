"С куском пиццы во рту": над украинским политологом поиздевались на росТВ - видео

Гордей Белов / NikLife

Гордей Белов, украинский политолог (некогда работавший на посту заместителя мэра Очакова на Николаевщине, в гневе ушел из студи пропагандистского шоу 60 минут на российском телевидении.

Ведущий - топовый пропагандист Евгений Попов - обвинил Белова в том, что тот в спокойствии развалился на диване "с куском пиццы во рту", пока украинцы умирали в Донбассе.

Белов попытался оспорить "наброс" Попова, однако не нашел поддержки ни у других участников программы, ни у зрителей.

"Гордей Белов сам себя высек. Обиделся на "пиццу". И пусть! Тонкая душевная организация бывшего вице-мэра не выдержала правды", — написал позже Попов на своей странице в Instagram.

Смотреть с 41:55

Напомним, ранее Евгений Попов в прямом эфире росТВ расплевался пеной в истерике из-за трейлера новой украинской комедии. До этого он в максимально грубой форме выгнал из своей студии украинского политолога Андрея Окару.