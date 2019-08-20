"Какой-то срам": на росТВ расплевались пеной в истерике из-за трейлера украинской комедии

Евгений Попов / скриншот из видео

На федеральном российском ТВ в пропагандистской передаче 60 минут возникла форменная истерика из-за трейлера первой украинской комедии о войне на Донбассе "Котик с горящими глазами".

Творческий эксперимент украинских киношников прямо-таки не на шутку разозлил одиозного ведущего передачи Евгения Попова.

"Пока войну не прекращают, пока только кинокомедии про Донбасс снимают. Я не знаю, как к этому относиться! Это просто какой-то срам, простите!" – зашелся криком топовый путинский телепропагандист.

Напомним, ранее на российском ТВ случилась истерика из-за украинского комикса стимпанк-комикс "Воля. The Will" назвав его "грубой подлой националистической пропагандой". Позднее на росТВ озвучили подлый план Владимира Путина по оккупации Донбасса.

