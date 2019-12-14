"Начинают гавкать": украинского политолога выгнали с российского шоу

Андрея Окару выгнали с росТВ / Фото: Россия 24 / YouTube

Из студии российского шоу 60 минут после конфликта с ведущим Евгением Поповым выгнали украинского политолога Андрея Окару.

В программе показали кадры интервью жителей оккупированного Донбасса, которые заявляли, что в Украине их считают "отщепенцами" и преследуют русскоязычное население. Видео опубликовано в YouTube.

Люди положительно высказывались в адрес России, а Окара заявил, что на них действует российская пропаганда. Граждан "ЛДНР" политолог назвал "психологически травмированными".

Ведущий шоу Евгений Попов возразил, что жители самопровозглашенных республик имеют право на собственное мнение и получают информацию из различных источников.

"Извините я не могу говорить тут, а если два слова скажу, начинают гавкать", — заявил Окара в ответ на возражения ведущего.

Попова слова украинского политолога возмутили, и он выгнал гостя из студии.

Как ранее сообщалось, Василь Вакаров и Александр Семченко подрались прямо в студии студии пропагандистской телепрограммы Вечер с Владимиром Соловьевым на канале Россия 1.

Напомним, ранее с росТВ с оскорблениями выгнали украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.