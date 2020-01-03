"Больше ничего": скандальный Шнуров сравнил Зеленского и Путина

Владимир Путин и Владимир Зеленский / УНИАН

Лидер популярной российской группы Ленинград Сергей Шнуров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с его коллегой из РФ Владимиром Путиным. По его словам, главы государств являются профессиональными политиками.

"Зеленский абсолютно профессиональный политик. Вы же смотрели Слугу народа? Так он подготовился на почве сериала, потом вышел в реальную политику", - высказался исполнитель в интервью YouTube-каналу Forbes.

При этом он отметил, что обыватели ничего не знают о политике.

"А что такое политика? Вот чем Путин отличается от Зеленского? И того и другого показывают по телевизору. И тот, и другой должен более-менее нормально говорить. Все. Что мы дальше знаем о политике? Больше ничего", – подчеркнул Шнуров.

Как ранее сообщал Главред, скандальный российский музыкант и телеведущий Сергей Шнуров высмеял президента Российской Федерации Владимира Путина.