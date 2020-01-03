Эксперт рассказал, что роднило генерала Сулеймани с бен Ладеном

Касем Сулеймани / Reuters

Касем Сулеймани, генерал и командир иранского элитного иранского воинского спецподразделения "Аль-Кудс", убитый ночью после ракетного удара США по аэропорту Багдада, давно по влиянию превзошел "террориста №1" XXI века Усаму бен Ладена.

Соответствующее мнение в радиоэфире BBC Radio 4 высказал экс-посол Великобритании в Ливане и эксперт по международным вопросам Томас Флетчер, сообщает The Guardian.

"Влияние Сулеймани росло с момента вторжения США в Ирак", — отметил Флетчер.По словам эксперта, власти Ирана и Сулеймани постоянно "подстрекали Вашингтон, подстрекали Трампа".

По мнению Флетчера, Ираном на данный момент управляет непредсказуемый лидер, но его вашингтонский визави ничуть не лучше.

Напомним, американские военные ударили ракетами по аэропорту Багдада в ночь с четверга на пятницу, 3 января. В результате обстрела погибли, по предварительным данным, восьмеро людей, в том числе и генерал Касем Сулеймани. Более десяти человек получили различные ранения. Позднее в СМИ рассказали о том, что убитый иранский генерала имел связи с РФ и с Владимиром Путиным. По данным журналистов, именно Сулеймани был в числе главных разработчиков военной операции Кремля на территории Сирии.

