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Трамп толкает Ближний Восток в пучину хаоса и войны

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

4 января 2020, 09:22

Кто такой Касим Сулймани и начнется ли война США и Ирана после его убийства.

В Иране начались антиамериканские протесты после известия об убийстве Касема Сулеймани / Reuters

США убили одного из самых известных высокопоставленных военных чинов Ирана - генерала, курировавшего борьбу с "ИГ", Сирию и Ирак.

Это произошло в результате воздушных ударов по международному аэропорту Багдада сегодня ночью. Убиты всего 12 человек.

Операцию санкционировал лично Дональд Трамп. Теперь понятно, по какой причине США целых 2 дня до этого нон-стопом перебрасывали войска на Ближний Восток. Более 20 военно-транспортных самолётов из США с личным составом прибыли в регион, начиная с 31 декабря. Более того, теперь понятно, почему Израиль не пускал эти самолёты через своё воздушное пространство, и они были вынуждены делать крюк через Египет и Иорданию.

Видимо, израильтяне лучше всех понимали, к каким далекоидущим негативным последствиям может привести ликвидация Касема Сулеймани и нескольких видных иракских политиков и военачальников. Ведь пострадает в первую очередь сам Израиль.

1. Кто такой Касем Сулеймани?

Он командующий элитными подразделениями специального назначения "Аль-Кудс" в структуре Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране. Эта структура в Иране - единственная, которая занимается специальными операциями за границей.

Сулеймани отвечал за координацию деятельности про-иранских (или симпатизирующих Ирану) сил в районе большого Леванта - это в основном Сирия, Ливан и Ирак. Речь идёт о движении "Хезболла" в Ливане, иранских военных советниках и про-иранских бригадах в Восточной Сирии и о "Силах народной мобилизации" ("Хашд Аш-Шааби") в Ираке.

Читайте такжеУбийство Сулеймани: Иран готовится к мести, в США к ответу готовыДля многих жителей региона Сулеймани - живой идол, легенда, ветеран иракско-иранской войны, боевой генерал, про которого расплодилось столь много слухов, что уже мало кто помнит, что из этого правда, а что вымысел. Он очень не публичная личность. Даже его оппоненты уважали мнение генерала.

Кроме того, что Сулеймани ответственен за внешние операции КСИР, он ещё и один из архитекторов борьбы с "Исламским Государством" в Сирии и Ираке в 2013-2014 годах. Без него всё бы нахрен развалилось.

Кроме Сулеймани, погиб также командующий "Сил народной мобилизации" Абу Магди Аль-Мугандес - политик и командир специальных бригад в составе Вооружённых сил Ирака, которых связывают иногда с Ираном, и которые были костяком борьбы с ИГИЛ в 2014-2018 годах. Это два живых идола для целого региона Легендарные личности, о которых развелось столько слухов, что уже не помнишь, что там правда, а что вымысел. Поэтому их смерть - это мощнейший катаклизм в сознании многих жителей Ближнего Востока.

2. Что делал Касем Сулеймани в Ираке?

Он возвращался из Дамаска в Багдад, где должен был провести неформальные встречи с политическим руководством Ирака (премьер-министр, президент, спикер парламента) и руководством "Сил народной мобилизации" - специальных бригад в структуре Вооружённых сил Ирака, которые Иран помогал формировать в 2014 году для борьбы с "ИГ".

Он частенько бывал в Багдаде с тех пор, как там начались протесты и политический кризис в октябре 2019 года. Он прилетел в Багдад, где его встречал его старый друг и союзник Абу Магди Аль-Мугандес - командующий этих самых "Сил народной мобилизации".

3. Ослабит ли гибель Сулеймани Иран?

В военном плане - нет. Назначат другого генерала, которых там до фига.

Но его смерть в идеологическом плане лишь усилила иранское руководство, героизировав его ещё больше как великомученика. Теперь все сплотились вокруг траура по гибели Сулеймани, и требуют от иранских властей мести.

4. Почему Трамп это сделал?

Я думаю, три причины:

  • подкачать свою позицию перед выборами 2020
  • перебить токсичный информационный шум импичмента
  • лоббизм со стороны анти-иранских ястребов-радикалов в Белом Доме и Пентагоне.

5. Как может ответить Иран? И должен ли он отвечать?

Иран будет вынужден ответить. Население давит на Хаменеи и Роухани с тем, что они отомстили за смерть одного из самых популярных генералов. Убийство Сулеймани - это уже не нападение на какие-то иранские прокси, а нападение на сам Иран, и это очень серьёзное повышение ставок со стороны Трампа. Кроме того, убийство Абу Магди Аль-Мугандеса - это убийство высокопоставленного чиновника Ирака, что является по сути актом агрессии.

Возможности у Ирана есть. Например:

  • ударить по американским войскам в Ираке- развернуть партизанскую войну в Ираке и Сирии, как это было во времена "Армии Махди"
  • ударить по Израилю через своих прокси- политически парализовать Ливан, Ирак, Иорданию, поднять восстание в Палестине
  • ударить по Саудовской Аравии- перекрыть Ормузский пролив или сделать случайную "аварию"
  • саботаж, взрывы, точечные убийства, кибер-атаки
  • послать нафиг ядерную сделку 2015 года и пойти ва-банк

6. Почему ликвидация Сулеймани - это тупое решение?

Потому что его смерть не решает никаких проблем, и тем более не сдерживает Иран, а лишь раззадоривает его, усиливает режим и мобилизует его сторонников, как это было с выходом Трампа из ядерной сделки 2015 года.

Более того, убийства высокопоставленных генералов и политиков (не забываем про смерть иракца Абу Магди Аль-Мугандеса) - это акт агрессии на территории другого государства, которые не только ломают к чертям региональный порядок, сформированный самими же Штатами (напомню, что пост-саддамовский Ирак после 2003 года был создан на базе америкаснко-иранского компромисса), но и подталкивает весь регион к войне, которая никому на самом деле не нужна.

Читайте такжеВойна между Ираном и США может начаться в любой моментА очередной конфликт или усглубление старых на Ближнем Востоке - это удар по всем, как бы далеко Штаты не находились. К тому же, войну не поддерживает большинство американцев, что скажется на рейтингах Трампа, если будет продолжение эскалации и напряжённости.

Ну и, конечно же, это подстава для союзников Вашингтона - Израиля, Иордании, Египта, Саудовской Аравии, Эмиратов, которые какбэ вроде поддерживают их анти-иранскую политику, хотя теперь будут думать, а хотят ли они вообще втягиваться в такой замес.

А Ирак для Штатов окончательно потерян. Не удивлюсь, если там начнутся нападения на американские военные объекты, посольства и консульства, а затем парламент примет решение про вывод всех войск США из страны.

Ну, зато Дональда Трампа можно поздравить. Кроме того, что он толкает Ближний Восток в пучину хаоса и войны, он ещё и объединил против себя все крупнейшие иракские партии, до этого нещадно ссорившиеся между собой за то, кому быть новым премьером.

США Иран Касем Сулеймани Илия Куса Абу Магди Аль-Мугандес
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