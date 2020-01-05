Еще две европейские страны начали получать газ из РФ в обход Украины

Турецкий поток обеспечивает газом Грецию и Северную Македонию / turkstream.info

С 1 января российский газ поступает в Грецию и Северную Македонию по трубопроводу Турецкий поток.

Как заявил генеральный директор Булгартрансгаза Владимир Малинов, поставки осуществляются через новую точку Странджа 2 на границе с Турцией.

"Северная Македония и Греция также получают газ через "Странджу 2", — подчеркнул он в эфире радио BNR.

Малинов добавил, что по состоянию на 1 января по Трансбалканскому газопроводу не поступает газ.

Трансбалканский газопровод - магистральный газопровод, проложенный по территориям Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Турции. Мощность - 15 млн. кубометров в год. После прекращения поставок российского газа через Украину на Балканы и в Турцию часть Трансбалканского газопровода заработает в реверсном режиме.

Напомним, ранее сообщалось о договоренности по строительству альтернативы Северному потоку-2.