"Черные дни": дочь убитого генерала Сулеймани пригрозила США

Касем Сулеймани / farsnews.com

Дочь убитого иранского генерала Касема Сулеймани во время похорон отца пригрозила США. По ее словам, Белый дом может не надеется, что все так и закончится.

"Безумный Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.), не думай только, что со смертью моего отца все закончится", - заявила Зейнаб Сулеймани, передает агентство Reuters.

При этом она указала, что США и Израиль ждут "черные дни" из-за смерти генерала.

Отмечается, что церемония прощания с Сулеймани началась в понедельник, 6 января, в университете Тегерана. Попрощаться с генералом пришли президент Хасан Роухани, глава парламента страны, члены кабинета министров, а также руководство вооруженных сил.

Как ранее сообщал Главред, Иран перевел в состояние повышенной готовности ракетные силы на территории всей страны после ракетных ударов США.