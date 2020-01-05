"Был плохой парень": Помпео прокомментировал убийство генерала Сулеймани

Майк Помпео / УНИАН

Глава Госдепа и государственный секретарь США Майкл Помпео утверждает, что ликвидация американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани стала самым безопасным из всех возможных вариантов развития событий конфликта на Ближнем Востоке.

Соответствующее заявление он сделал в интервью телекомпании ABC.

"Решение президента Дональда Трампа пресечь террористическую кампанию Касема Сулеймани против Америки было верным [...] Это был плохой парень, и мы убрали его с игрового поля. Это важно, потому что он был связующим элементом, который вел активную заговорщическую деятельность против Соединенных Штатов, ставя под угрозу жизни американцев", - сказал Помпео.

Напомним, ранее, ночью 3 января 2020 года, американские военные выпустили по аэропорту в Багдаде три ракеты. В результате взрывов на месте погиб командир спецподразделения Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Позднее экс-президент США Джо Байден жестко распек президента Дональда Трампа за приказ о такой спецоперации, сказав, что тот "швырнул динамит в пороховой ящик".