"Поставили под угрозу": в США решили пойти на кардинальный шаг после убийства Сулеймани

Дональд Трамп / УНИАН

В США после убийства иранского генерала Касема Сулеймани решили пойти на кардинальный шаг. Так, палата представителей Конгресса намерена ограничить полномочия американского президента Дональда Трампа.

"На этой неделе Палата представителей представит и проголосует за резолюцию о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента США в отношении Ирана", - говорится в письме спикера нижней палаты американского законодательного органа Нэнси Пелоси законодателям-демократам, передает CNN.

При этом отмечается, что документ похож на тот, что вносил сенатор Тим Кейн.

"Она подтверждает давно установлены наблюдательные обязанности Конгресса, требуя, чтобы при отсутствии дальнейших действий со стороны законодателей военные действия, инициированные администрацией в отношении Ирана, были прекращены в течение 30 дней", - указано в сообщении.

Кроме того, Пелори назвала обстрел, при котором погиб иранский генерал, "провокационным и несоответствующим".

"Эти действия поставили под угрозу наших военнослужащих, дипломатов и других лиц, угрожая серьезным обострением напряженности в отношениях с Ираном. Наша главная обязанность как членов Конгресса состоит в обеспечении безопасности американского народа. По этой причине мы обеспокоены, что администрация сделала эти действия, не проконсультировавшись с Конгрессом, не считая военных полномочиях Конгресса, гарантированные Конституцией США", - подытожила спикер нижней палаты американского Сената.

Как ранее сообщал Главред, госсекретарь США Майк Помпеом уговаривал президента США Дональда Трампа ликвидировать иранского генерала, главу спецподразделения Кодс Касема Сулеймани.