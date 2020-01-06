  1. Главная
  3. Мир

"Поставили под угрозу": в США решили пойти на кардинальный шаг после убийства Сулеймани

6 января 2020, 10:57

Сенат США намерен ограничить полномочия американского президента Дональда Трампа.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / УНИАН

В США после убийства иранского генерала Касема Сулеймани решили пойти на кардинальный шаг. Так, палата представителей Конгресса намерена ограничить полномочия американского президента Дональда Трампа.

"На этой неделе Палата представителей представит и проголосует за резолюцию о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента США в отношении Ирана", - говорится в письме спикера нижней палаты американского законодательного органа Нэнси Пелоси законодателям-демократам, передает CNN.

При этом отмечается, что документ похож на тот, что вносил сенатор Тим Кейн.

"Она подтверждает давно установлены наблюдательные обязанности Конгресса, требуя, чтобы при отсутствии дальнейших действий со стороны законодателей военные действия, инициированные администрацией в отношении Ирана, были прекращены в течение 30 дней", - указано в сообщении.

Кроме того, Пелори назвала обстрел, при котором погиб иранский генерал, "провокационным и несоответствующим".

"Эти действия поставили под угрозу наших военнослужащих, дипломатов и других лиц, угрожая серьезным обострением напряженности в отношениях с Ираном. Наша главная обязанность как членов Конгресса состоит в обеспечении безопасности американского народа. По этой причине мы обеспокоены, что администрация сделала эти действия, не проконсультировавшись с Конгрессом, не считая военных полномочиях Конгресса, гарантированные Конституцией США", - подытожила спикер нижней палаты американского Сената.

Как ранее сообщал Главред, госсекретарь США Майк Помпеом уговаривал президента США Дональда Трампа ликвидировать иранского генерала, главу спецподразделения Кодс Касема Сулеймани.

США Иран Дональд Трамп Касем Сулеймани
Сейчас вы просматриваете новость «"Поставили под угрозу": в США решили пойти на кардинальный шаг после убийства Сулеймани». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:37
Тела в шкафу: полиция задержали подозреваемых в убийстве двух девушек
11:25
Зеленский в Омане договаривался об инвестициях: что известно
11:18
Изумительная кутья на Рождество 2020 из пшеницы, перловки и риса: рецепты Видео
11:15
Дракула 2 сезон: дата выхода, актеры и сюжет Видео
10:57
"Поставили под угрозу": в США решили пойти на кардинальный шаг после убийства Сулеймани
10:43
После Нового года в Украине резко обвалился курс доллара
10:25
Топ-10 лучших комиксов, изданных в Украине в 2019-м
10:03
Страви на Святвечір та Різдво 2020: вишукане меню
10:02
Какие перемены ждут украинскую армию в 2020 году мнение
10:00
Без маски и парика: Киркоров показал настоящее лицо
09:59
"Неотъемлемая часть": пособник крымских оккупантов зашкварился заявлением
09:47
Теплая зима и жаркое лето: синоптик дала прогноз погоды на весь 2020 год
09:29
"После секса": Настя Каменских без трусиков взбудоражила сеть
09:28
"Тварь сдохла": стало известно о смерти боевика, издевавшегося над украинкой в Донецке
09:05
СМИ узнали, кто подговорил Трампа убить Сулеймани
09:05
Золотой Глобус 2020: полный список победителей
08:47
"Черные дни": дочь убитого генерала Сулеймани пригрозила США
08:45
Що подивитись: кращі різдвяні фільми і мультфільми 2020 Видео
08:44
Вселенское зло: как откровения премьера Ирака приближают начало войны мнение
08:43
Гороскоп на 6 января всех знаков Зодиака: встреча с мечтой и новый роман Видео
08:24
Иран привел в боевую готовность ракетные войска – СМИ
08:12
Кутя голодна, багата і щедра: коли готувати і найкращі рецепти Фото
07:59
Импичмент Трампа: в Сенате США предложили ускорить рассмотрение дела
07:31
Снегопады еще будут: синоптик уточнил прогноз погоды до конца зимы Видео
07:15
Фильмы на Рождество: какие фильмы посмотреть на Рождество 2020 Видео
07:00
Трамп пригрозил Ираку "невиданными ранее санкциями" Видео
06:56
Христос ся рождає – казкові привітання з Святою Вечерею та Різдвом
06:45
Шальная удача в 2020 году: астролог назвала везунчиков и баловней судьбы
06:31
Феномен Зеленского мнение
06:09
Святвечір і що треба робити на Різдво – а що не можна у ці свята Видео
05:40
Мужские стрижки 2020 бокс и полубокс – самые трендовые стрижки для мужчин фото Фото
05:04
Астролог сказал, каким 2020-й будет для Путина
04:30
С Рождеством – открытки сказочные и живые гиф, короткие поздравления
03:49
Мода 2020 весна: в моду вернулись жилетки, шорты-бермуды и платья крючком фото Фото
03:02
Приспичило и накрыло: пара туристов в Таиланде устроила бурный секс на пляже
02:55
Праздники 2020 – как распределила календарь выходных 2020 Украина Фото
02:30
Мораторий не продлен: экс-министр предупредил о лазейках вокруг продажи земли
02:11
Стало известно, как Трамп домогался "самую горячую женщину на ТВ" Видео
01:35
Шикарная блондинка-порнозвезда побаловала фанатов телом в откровенном белье Фото
00:56
По Харькову среди бела дня разгуливал мужчина с автоматом
00:19
6 января – какой сегодня праздник: с Сочельником 2020, что делать Видео
05 января, воскресенье
23:52
Весенние морозы и промозглое лето: украинцам пообещали экстремальную погоду в 2020 году
23:22
"Уничтожим любого": США грозят возмездием лидерам Ирана
22:53
"Теряем людей": медик предупредила о сезоне "тяжелого гриппа"
22:20
После ликвидации Сулеймани Тегеран заявил о выходе из ядерной сделки
21:48
Зарубежные СМИ назвали политиков, способных решить ситуацию с войной на Донбассе
21:31
Удалила из друзей в Facebook за неудобный вопрос: журналистка пожаловалась на Мендель
21:28
В Сенате США оценили шансы на войну с Ираном после убийства Сулеймани
21:05
Дверцы шкафа с телами закрутили винтами: всплыли подробности в деле о двойном убийстве в Киеве Видео
20:55
Гончарук рассказал, сколько в Украине убрали нелегальных заправок
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять