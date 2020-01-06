Социолог объяснила, какие факторы влияют на рейтинг Зеленского

Владимир Зеленский / Reuters

К колебаниям рейтинга популярности президента Владимира Зеленского среди украинцев могут привести несколько факторов.

Соответствующего мнения придерживается известный социологи и руководитель Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина, сообщает РБК-Украина.

"Какие-то решения придется принимать, которые делят общество, например, с землей. Тут есть кому напомнить, что Зеленский не стоит в стороне от этих решений. Будут напоминать, что это именно он продвигает эту идею, и найдут способ донести это к людям, та же Юлия Тимошенко напомнит. Но не думаю, что от этого будет радикальный эффект, земельный вопрос не столь многих касается лично. Цифры в платежках немного снизят тоже, по крайней мере, расти они не будут", - заявила она.

По мнению Бекешкиной, рейтинг Зеленского вряд ли будет всерьез поколеблен резонансными для украинского общества вопросами особого статуса для оккупированных районов Донбасса и русского языка.

."Совсем не похоронит, потому что есть часть людей, которые поддерживают эти уступки. Плюс есть время убедить других, что все-таки надо идти на компромиссы. С одной стороны – статус русского языка, с другого – каждый день убивают наших граждан, и с этим надо все же что-то делать", - подытожила она.

Напомним, ранее эксперт-политолог Алексей Якубин спрогнозировал судьбу рейтинга Владимира Зеленского